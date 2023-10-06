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Квартиры с видом на горы в Ташкенте, Узбекистан

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12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 3/6
3/3/6 Tashkent city, новостройка, ЖК Boulevard Residence, 92 кв., 2 санузла, прачечная, гард…
3,79 млрд сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 8/10
2в3/8/10 Нукусская (Госпитальный), новостройка, ЖК Mirabad City, 67 кв., авторский дизайн, м…
1,96 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/8
Продается квартира / Новостройка  ЖК: Парисен  Ор-р: мост Мукимий  Комнат-4 Этаж-5 Этаж…
3,42 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 11/12
2/11/12 Мирабадский район, новостройка, ЖК NRG Oybek, 70 кв., балкон, авторский ремонт, мебе…
2,84 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка"   Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка"   Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка"   Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 6/7
Район: #Шайхантохур Улица: МДЦ Tashkent City ЖК: "Boulevard" Застройщик: Dream City Devel…
2,69 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 6/8
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Oqsaroy Residence" Застройщик: Urban Stroy …
2,32 млрд сум
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на горы в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на горы
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5/13
Район: #Яшнабад Улица: Слонима ЖК: "Yashnobod Residental Complex" Застройщик: Modern Stro…
769,86 млн сум
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 9/10
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Аккурган ЖК: "London” Застройщик: Diamond Castle Класс: Биз…
4,28 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/8
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Зиелилар ЖК: “Tiara Residence” Застройщик: Alliance Business…
1,04 млрд сум

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с видом на море
недорогая
элитная