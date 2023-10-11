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Земельные участки в Ташкентской области, Узбекистан

15 объектов найдено
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ ПОД ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД Расположение: Чиланзарский район, 6 ,квартал Сзад…
12,23 млрд сум
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
Чиланзарский район, 6-квартал (ор-р ТЦ «Парус», Катартал) Продаётся участок под частный детс…
12,23 млрд сум
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
Чиланзарский р-н,махалля Мукимий. СРОЧНО! Продается участок в элитной махалле! Дом имеет иде…
4,16 млрд сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Внимание застройщиков, инвесторов Продаётся земля под коттеджный городок Ташкентская…
28,55 млрд сум
Земельные участки в Келес, Узбекистан
Земельные участки
Келес, Узбекистан
Когда говорят топовый и ликвидный - это про это! Алмазарский район, Массив Себзар (ор-р ТЦ R…
1,96 млрд сум
Земельные участки в Думалак, Узбекистан
Земельные участки
Думалак, Узбекистан
Бостанлыкский район Пос Хумсан ( ор р Санаторий " Хумсан Булок") Продается участок под строи…
1,04 млрд сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продается участок в дачном СВТ у реки чирчик (ведется переход в махалю) от Буюк Ипак Йули ме…
85,58 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продается участок в дачном СВТ у реки чирчик (ведется переход в махалю) от Буюк Ипак Йули ме…
85,58 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продается участок в дачном СВТ у реки чирчик (ведется переход в махалю) от Буюк Ипак Йули ме…
85,58 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Кибрайский район Набережная. Ориентир туйхона Бахор. Участок 11 соток. Есть дом …
1,59 млрд сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продаю земельный участок 3.5 сот Тайхона замена алмазарский район Фасад 25х12 Цена 77000у.е…
941,33 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продается земля 8 соток, размер 20*40 под строительство дома,адрес Кибрай Тарракий махалла, …
122,25 млн сум
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
Продается земельный участок  Братске могилы 55 сот по 130.000 у.е за сотку Полный пакет до…
2,32 млрд сум
Земельные участки в Келес, Узбекистан
Земельные участки
Келес, Узбекистан
Продаю мол ферму новую в Сырдарье на 1000 голов коров Цена 4000мил & торг банковская оценк…
48,90 млрд сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продаеться мукомольный завод 4 га земли есть ЖД ветка 11 вагонов в собственности   все обо…
110,03 млрд сум