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Коттеджи в Ташкентской области, Узбекистан

Чарвак
3
Кибрай
1
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
1,71 млрд сум
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Зангиатинский район, Узбекистан
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Зангиатинский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Sotiladi: dacha ➖Umumiy maydoni: 1,15 akr ➖Bino turi: G'isht ➖Xonalar soni: 4 Yerto'la: …
794,63 млн сум
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏛Дача в продажу  📍Адрес: Бочки , предгорье  ✔️7 соток ✔️3 Спальни, Зал и Тапчан  ✔️Сау…
3,06 млрд сум
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся ДАЧА на Бочках у Речки ✔️7 соток ✔️6 комнат ✔️2 этажа ✔️2 бассейна: зимний…
4,03 млрд сум
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
 Дача новая  на Бочках в продажу ✔️8 соток ✔️4 Спальни Зал и Тапчан  ✔️Сауна финская и …
5,87 млрд сум

Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная