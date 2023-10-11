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Коммерческая недвижимость в Ташкентской области, Узбекистан

Келес
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52 объекта найдено
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 450 м²
Чиланзарский район, (ор-р ЖК "Новза") Продаётся коммерческое помещение на 1-линии! - 450м2 -…
6,72 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 82 м²
Этаж 1/5
Чиланзарский р-н., ор-р Автовокзал Продается коммерческое помещение 1 Линия! - 82 м2, - с ре…
1,59 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 136 м²
Этаж 1/5
Чиланзарский р-н., 3 квартал. Ор-р ТЦ Макро Чиланзар, спорт.комплекс. Продается коммерческо…
2,49 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 87 м²
Этаж 1/9
Чиланзарский р-н., ор-р пл.Актепа Продается коммерческое помещение в новостройке. - 1 лини…
1,04 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 74 м²
Этаж 1/9
Чиланзарский р-н., ор-р пл.Актепа Продается коммерческое помещение в новостройке. - 1 лин…
1,83 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Площадь 2 800 м²
Этаж 1/1
Готовый бизнесс комплекс расположенный вдоль дороги на 41 сотках земли! Алмазарский район …
16,50 млрд сум
Коммерческая с парковка в Келес, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Келес, Узбекистан
Площадь 4 000 м²
Этаж 1/4
Продается новое евроздание. Алмазарский район М-ля Мевозар 4 уровня, Площадь 4000 м. (Сост…
36,68 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 90 м²
Чиланзарский район, ул. Пионерская - Гагарина Продаётся коммерческое помещение в самом центр…
1,83 млрд сум
Коммерческая в Келес, Узбекистан
Коммерческая
Келес, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/9
ПРОДАЕТСЯ квартира под нежилое Адрес: Алмазарский район Корасарой , ориентир Роддом Колич…
1,83 млрд сум
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Продаётся Нежилое помещения Расположено на ул. Лутфий Ор-р: Г 9А Фархадский рынок Общая …
1,74 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 800 м²
Этаж 1/4
Продаётся ресторан кафе офис 800 кв.м вдол центральный дороги улица Мукумий Метро Хамза Но…
19,56 млрд сум
Коммерческая с парковка в Назарбек, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Назарбек, Узбекистан
Площадь 500 м²
Продаётся ферма 50 соток вдоль центральной дороги ТП ГРП канализация все коммуникации ест…
6,72 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Назарбек, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Назарбек, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продаётся 50 соток холодильник в промзона действующий бизнес с арендатороми готовый 2 холод…
19,56 млрд сум
Коммерческая с парковка в Назарбек, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Назарбек, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся Назарбек Тарнов готовый Мебель цех 6 соток 600 кв.м готовый цех с арендатороми с…
1,04 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 2 350 м²
Продаётся отдельно стоящий здания чиланзар район 8.5 соток 2350 кв.м действующий бизнес с ар…
18,34 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 6 100 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ #0062 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГОСТИНИЦА ГОТОВА НА 90% Расположение:Чиланзарский район …
61,13 млрд сум
Коммерческая в Уртааул, Узбекистан
Коммерческая
Уртааул, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
ПРОДАЁТСЯ #0110 Отдельно стоящее здания Расположение:Зангиата Ориентир:Солнечный от поста …
2,32 млрд сум
Коммерческая в Ходжикент, Узбекистан
Коммерческая
Ходжикент, Узбекистан
Площадь 1 300 м²
19,85 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Автосалоны   Общая площадь участка 3,73 га о проекте Nurafshon Business City …
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Агропромышленный комплекс области   Общая площадь участка 1 га Агропромышленны…
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Арена   Общие сведения : Общая площадь участка Строительная площадь Застрой…
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Библиотека   Общая площадь участка 1,1 га Строительная площадь 570,0 м² …
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Гостиница Общая площадь участка 1,83 га Строительная площадь 1,6 га На террит…
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
ГУВД Ташкентской области   Общие сведения : Общая площадь участка 1.22 га З…
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Дворец Творчества молодежи В современном мире молодёжь представляет собой особую ценность…
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Административного резерва : Общая площадь участка 1,43 га о проекте Nuraf…
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание областного налогового комитета   Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Прокуратуры Ташкентской области   Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Суда Ташкентской области   Общая площадь участка 2.54 га Застройщик …
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Комплекс строительства   Общая площадь участка 1 га о проекте Nurafshon Busine…
Цена по запросу

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