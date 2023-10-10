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Квартиры в Ташкентский район, Узбекистан

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59 объектов найдено
Квартира в Сабзавот, Узбекистан
Квартира
Сабзавот, Узбекистан
Площадь 81 м²
Этаж 9/18
К продаже представлена квартира в жилой комплекс "Ocean" расположенный на границе с Юнусаба…
547,96 млн сум
Квартира в Сабзавот, Узбекистан
Квартира
Сабзавот, Узбекистан
Площадь 81 м²
Этаж 12/18
К продаже представлена квартира в жилой комплекс "Ocean" расположенный на границе с Юнусаба…
602,75 млн сум
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкентский район, Узбекистан
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкентский район, Узбекистан
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Продаться квартира Юнусабадский район  квартал 6  4/2/4 Французская планировка 83 м2 к…
Цена по запросу
Квартира 1 комната с балконом в Сабзавот, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Сабзавот, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/4
Продам квартиру 1/2/4 на массиве Ялангач Ориентир Аптека 999 Кирпичный дом Балко…
529,69 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкентский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкентский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/9
Юнусабад 16 квартал  Улучшенная планировка! Комнат- 4 Этаж -5 Этажность -9 Площадь -95к…
1,16 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкентский район, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкентский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/5
Продается 4х комнатная квартира  Юнксабадский район 15 квартал  Площадь 84м2 , ремонт …
1,04 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкентский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкентский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/6
Район: #Алмазар Улица: МКАД и Северный Алмазар ЖК: "Cambridge Residence" Застройщик: Mura…
1,77 млрд сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Студияная квартира  
284,80 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
Студияная квартира  
284,80 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Студияная квартира  
284,80 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
Студияная квартира  
230,40 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Студияная квартира  
230,40 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/5
Студияная квартира  
230,40 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.  
352,80 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.  
352,80 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.  
352,80 млн сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
Трехкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира сквозная.  
512,80 млн сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
497,60 млн сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
497,60 млн сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
497,60 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
303,20 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
265,30 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
276,75 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
276,75 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
276,75 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
276,75 млн сум
Квартира 1 спальня в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
258,30 млн сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
339,50 млн сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
363,75 млн сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
363,75 млн сум

Параметры недвижимости в Ташкентский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная