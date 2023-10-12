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Квартиры-студии с видом на горы в Узбекистане

Ташкент
16
Ташкентская область
2
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1 объект найдено
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/10
Чиланзарский р-н ул.Сеулская (Байналминал) не далеко от ,куруг Ак-Тепа Продаётся: Новостр…
916,88 млн сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

недорогая
элитная