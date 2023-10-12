Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Сергелийский район
  3. Жилая
  4. Студии

Квартиры-студии в Сергелийский район, Узбекистан

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 9/9
383,52 млн сум

Параметры недвижимости в Сергелийский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная