Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Сергелийский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Сергелийский район, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 352 м²
Этаж 1
Чиланзар Ц квартал новостройка Нежилое 1 этаж (176кв)+подвал (176кв) 3 входа. Удобное ра…
2,87 млрд сум