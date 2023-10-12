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187 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 13 Улучшеная планировка с балконом 2*6 В отличном состоянии Все…
794,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 1 Ориентир Халк Банк Кирпичный дом с балконом 2*6 Смежная план…
892,43 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 1 Кирпичный дом с балконом 2*6 В отличном состоянии Площадь 5…
892,43 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
90 м²
2/4
Продаётся квартира Чиланзар Домрабад Ориентир - Мечеть Улучшенная планировка - удвоенный …
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
Ташкент, Узбекистан
1
33 м²
3/4
Продаётся Чиланзар-2, 1/3/4, панель, около школы, дом 46. Состояние среднее, но жить первое…
550,13 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
68 м²
4/4
Юнусабад-13 квартал 3/4/4 Ком раздельно Балкон 1/5*6 Общ пл 68 Ор-р: Анжир Евро ремонт …
1,08 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
63 м²
1/4
Продаётся квартира Чиланзар 19 Ориентир Автошкола Отличный ремонт - качественный Панельны…
978,00 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
20 м²
3/4
Продажа квартиры Чиланзар 20 Ориентир Мечеть Илон Ота Кирпичный дом Бывшее общежитие Пло…
317,85 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
38 м²
4/4
Продажа квартиры Авиагородок Среднее состояние Окна акфа 1/4/4 Цена 38000 старт Тел 9…
464,55 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
63 м²
4/4
Чиланзар 14 3/4/4 переделанная в 4х Крыша закрыта профнастил Состояние с ремонтом 68 кВ.м…
892,43 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
65 м²
5/5
Фархадский Чиланзар 12 Панельный дом Евроремонт мебель и техника Площадь 65квМ 3/5/5 Це…
953,55 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
1/4
Чиланзар 12 Фархадский базар Кирпичный дом - 77 серия Раздельные комнаты Площадь 60квМ …
855,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
30 м²
4/5
Продажа квартиры Авиагородок Кирпичный дом с балконом 1,2*3 Средне-чистая Площадь 30квМ …
464,55 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
37 м²
4/5
Продаётся квартира Чиланзар 1 Евроремонт Мебель и техника Кирпичный дом Площадь 37квМ 1…
770,18 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
65 м²
4/4
Продаётся квартира Чиланзар 14 Ориентир Жуковская Панельный дом с балконом 1,5*6 Смежно ра…
855,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
72 м²
5/9
Срочно ЧИЛАНЗАР_12 3/5/9 Балкон 1*7 72кв.м Мебел+Техника Евро ремонт цена 90000 Тел 900…
1,10 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
75 м²
4/5
Продаётся квартира Чиланзар 1 Ориентир Фламинго Кирпичный дом с балконом 2/6 Раздельные ко…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
18 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 20д квартал Ориентир Мечеть Илон Ота Дом кирпичный Площадь к…
317,85 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
42 м²
1/4
Продаётся квартира Чиланзар 24 Ориентир Гиждуван Квартира без ремонта Смежная планировка …
635,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
47 м²
2/4
Продается квартира Чиланзар 3 Ориентир Эстимед /Парк/Метро Хамза Панельный дом с балконом …
922,99 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
4
80 м²
2/4
Продаётся квартира Чиланзар 15 Ориентир Завод София Кирпичный дом 77 серия Площадь 80квМ …
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
18 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 20 Ориентир Мечеть Илон - Ота Кирпичный дом Площадь 18квМ Хор…
317,85 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
75 м²
4/5
Продаётся квартира Чиланзар 25квартал Ориентир алмаз Среднее состояние Балкон 2/6 Кирпич…
886,31 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
16 м²
3/4
Авиасозлар 1 Яшнабадский район Кирпичный дом Бывшее семейное общежитие Площадь 16квМ Со…
403,43 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
30 м²
4/5
Продаётся квартира Авигородок Кирпичный дом с балконом Среднее - Чистое состояние Площад…
464,55 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
55 м²
4/4
Чиланзар 5 Ориентир Катартал /Арка Кирпичный дом с балконом 2/6 Евроремонт Мебель и техн…
892,43 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
27 м²
4/5
Продаётся квартира Чиланзар 1 Ориентир Халк Банк Евроремонт - упаковка Мебель и техника …
690,71 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
40 м²
6/9
482,89 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
22 м²
2/9
Сергилинский район , сергели 4 Про квартиру: 1 (одна) комната, 1х комнатная, однушка. …
378,98 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
28 м²
1/2
Сергилинский район , сатрый сергели улица нилуфар 1 Про квартиру: 1 (одна) комната, 1х к…
366,75 млн сум
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Параметры недвижимости в Сергелийский район, Узбекистан
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