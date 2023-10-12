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Жильё в Сергелийский район, Узбекистан

квартиры
190
дома
13
200 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 13 Улучшеная планировка с балконом 2*6 В отличном состоянии Все…
794,63 млн сум
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Кукча Дарвоза Ул .Марс Дом старая постройка В хорошем состоянии 4 комн…
1,89 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 1 Ориентир Халк Банк Кирпичный дом с балконом 2*6 Смежная план…
892,43 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 1 Кирпичный дом с балконом 2*6 В отличном состоянии Площадь 5…
892,43 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира Чиланзар Домрабад Ориентир - Мечеть Улучшенная планировка - удвоенный …
1,28 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/4
Продаётся Чиланзар-2, 1/3/4, панель, около школы, дом 46. Состояние среднее, но жить первое…
550,13 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 4/4
Юнусабад-13 квартал  3/4/4 Ком раздельно Балкон 1/5*6 Общ пл 68 Ор-р: Анжир Евро ремонт …
1,08 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Чиланзар 19 Ориентир Автошкола Отличный ремонт - качественный Панельны…
978,00 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/4
Продажа квартиры Чиланзар 20 Ориентир Мечеть Илон Ота Кирпичный дом Бывшее общежитие Пло…
317,85 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
Продажа квартиры Авиагородок Среднее состояние Окна акфа 1/4/4 Цена 38000 старт Тел 9…
464,55 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Чиланзар 14 3/4/4 переделанная в 4х Крыша закрыта профнастил Состояние с ремонтом 68 кВ.м…
892,43 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Фархадский Чиланзар 12 Панельный дом Евроремонт мебель и техника Площадь 65квМ 3/5/5 Це…
953,55 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Чиланзар 12 Фархадский базар Кирпичный дом - 77 серия Раздельные комнаты Площадь 60квМ …
855,75 млн сум
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Наккашлык Домрабад Участок 3,6 сотки Все коммуникации есть Ровный учас…
1,96 млрд сум
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Площадь дома 126квМ 5 комнат Без ремонта Женны…
2,45 млрд сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Участок на сужение Фасад 16,5 метров Площадь…
2,45 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/5
Продажа квартиры Авиагородок Кирпичный дом с балконом 1,2*3 Средне-чистая Площадь 30квМ …
464,55 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Чиланзар 1 Евроремонт Мебель и техника Кирпичный дом Площадь 37квМ 1…
770,18 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Чиланзар 14 Ориентир Жуковская Панельный дом с балконом 1,5*6 Смежно ра…
855,75 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/9
Срочно ЧИЛАНЗАР_12 3/5/9 Балкон 1*7 72кв.м Мебел+Техника Евро ремонт цена 90000 Тел 900…
1,10 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Чиланзар 1 Ориентир Фламинго Кирпичный дом с балконом 2/6 Раздельные ко…
1,28 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 18 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 20д квартал Ориентир Мечеть Илон Ота Дом кирпичный Площадь к…
317,85 млн сум
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Участок - 4,5сотки/все комуникации/на сужение/…
2,45 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Чиланзар 24 Ориентир Гиждуван Квартира без ремонта Смежная планировка …
635,70 млн сум
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Кукча - Дарвоза Ориентир Ул.Марс Дом 3 комнаты Старая постройка Хороши…
1,89 млрд сум
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Кукча Дарвоза /Арча - Куча Ориентир Ул.Марс Не тупик Все коммуникации е…
1,89 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
Продается квартира Чиланзар 3 Ориентир Эстимед /Парк/Метро Хамза Панельный дом с балконом …
922,99 млн сум
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продажа участка Домрабад Ориентир Мечеть Участок 4,7 сотки На сужение Дом 2 Этажа 126к…
2,45 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира Чиланзар 15 Ориентир Завод София Кирпичный дом 77 серия Площадь 80квМ …
1,16 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 18 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 20 Ориентир Мечеть Илон - Ота Кирпичный дом Площадь 18квМ Хор…
317,85 млн сум

Параметры недвижимости в Сергелийский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная