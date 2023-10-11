Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
7781
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
471
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
73
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
320
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
2764
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Шайхантаурский район
Жилая
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на горы в Шайхантаурский район, Узбекистан
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
100 м²
5/7
ПРОДАЁТСЯ 4/5/7 НОВОСТРОЙКА Рисовый Мост Ор-р: Ж/К ATMOSFERA (Район Яшнабадский ) Ком…
1,59 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
120 м²
3/3
Здравствуйте. Продается Большая трехкомнатная квартира в Сергелях 3А 3/3/3.Квартира большая…
2,02 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
город Самарканд, Узбекистан
2
54 м²
5/6
Реклама 2941 Адрес: Согдиана Ориентир: Медь колледж Тип жилья: Новостройка Тип строение:…
501,23 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
70 м²
10/12
#717 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
2,20 млрд сум
Рекомендовать
Квартира с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
9 м²
-1/9
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
48,94 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
1
30 м²
2/4
Квартира на Чиланзаре 9 . Срочно !!! Комнат 1 Этаж 2 Этажность 4 Ор-р сзади РОВД Дом ки…
531,79 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
68 м²
2/4
Расположена в очень хорошем районе . В шаговой доступности несколько детских садов , а такж…
843,53 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
140 м²
4/9
Продается 4/4/10. Якасарайский район.140м2. четырех комнатная квартира на четвертом этаже. …
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
48 м²
3/4
Срочно продается квартира. Куйлюк массив-1 кирпичный 2-комнатная квартира на третом этаже ч…
689,61 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
63 м²
4/4
Продается 2х комнатная квартира прям около рынка Кадышево на Авиасозлар,улучшенка с большой…
733,50 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
3
2
81 м²
10/15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный …
1,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ташкент, Узбекистан
3
1
72 м²
6/6
🏙🔥 Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке!🔥 📍 Ориентир: метро Максима Горького, Па…
916,88 млн сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL