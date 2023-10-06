Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Шайхантаурский район
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Шайхантаурский район, Узбекистан

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Площадь 12 м²
Этаж -1/9
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
62,91 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
592,67 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 5/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
806,52 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Этаж 12/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,05 млрд сум
Квартира с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 113 м²
Этаж 1/9
ЖК Xosiyat — клубный дом, выполненный в лучших архитектурных традициях Барокко. Изысканные …
2,11 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Белтепа 2-хона 3-этаж 4-этажка 77-серия Гиштли дом балкон 2*6 Хоналари алохида Без рем…
672,10 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/5
2/3/5 метро Максим Горький  БУЮК ИПАК ЙУЛИ  Макро маркет  Кирпичный дом  Балкон 1,5х3 …
745,80 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
Ибн Сино-1 3-хона 3-этаж 5-этажка улушченная планировка Электроплита дом Балкон 2*6 хон…
867,62 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
🏙 Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке, ЖК "NRG Mirzo Ulug'bek"! 📍 Ориентир: ул.…
1,83 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 9/12
NRG OYBEK 73 кв м 3 комнаты 9 этаж 12 этажей Авторский проект.  💰$210.000  
2,57 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 8/10
ПРОДАЕТСЯ 2/8/10 НОВОСТРОЙКА  ЖК Узбегим на Бабура (Яккасарайский район) Комнат: 2 Э…
1,54 млрд сум
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/10
Район: #Юнус-Абад Улица: проспект Амира Темура ЖК: «Kazakhstan» Застройщик: The Tower Bui…
1,83 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

недорогая
элитная