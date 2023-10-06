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Жильё с видом на горы в Шайхантаурский район, Узбекистан

квартиры
942
дома
46
4 объекта найдено
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Дом Мирзо-Улугбекский район (Локомотив Парк), евроремонт в стиле Hi-Thech, 5 комнат, 3 сотки…
4,52 млрд сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 8/10
2/8/10 Дархан, новостройка, ЖК Darhan Avenue, 63 кв., евроремонт, мебель, техника, цена 160.000
1,96 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 22/25
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Абдулла Кадырий - Кары Ниязова ЖК: "Akay City" Застройщик: “…
2,63 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 6/8
Район: #Яшнабад Улица: Паркентская ЖК: “Meridian” Застройщик: Meridian Construction Клас…
1,53 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

с видом на море
недорогая
элитная