Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Паркентский район
  3. Жилая
  4. Квартиры

Квартиры в Паркентский район, Узбекистан

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паркентский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паркентский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 6/8
4/6/8 Паркентский, новостройка, 100 кв., 100 кв., мебель, техника, цена 140.000
1,71 млрд сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Паркентский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Паркентский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
3/3/4 Паркентский (базар), 77-серия, цена 82.000
1,00 млрд сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паркентский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паркентский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/8
3/7/8 Паркентский, новостройка, евроремонт, мебель, техника, открытый балкон, 84000
1,03 млрд сум

Параметры недвижимости в Паркентский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная