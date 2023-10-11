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Жильё в Паркентский район, Узбекистан

Паркент
2
5 объектов найдено
Дом 5 комнат с мебелью в Паркент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Паркент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Прекрасная новость для тех, кто ищет хороший загородный дом... Ташкентская обл., Паркентский…
1,59 млрд сум
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Паркент, Узбекистан
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Паркент, Узбекистан
Комнаты 12
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Продается загородная ДАЧА 40 соток,4 коттеджа, 2 бассейна, расположение на берегу реки, доку…
4,28 млрд сум
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паркентский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паркентский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 6/8
4/6/8 Паркентский, новостройка, 100 кв., 100 кв., мебель, техника, цена 140.000
1,71 млрд сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Паркентский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Паркентский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
3/3/4 Паркентский (базар), 77-серия, цена 82.000
1,00 млрд сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паркентский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паркентский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/8
3/7/8 Паркентский, новостройка, евроремонт, мебель, техника, открытый балкон, 84000
1,03 млрд сум

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