Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
7781
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
471
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
73
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
320
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
2764
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Алмазарский район
Жилая
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с видом на море в Алмазарский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
1
24 м²
3/4
Продается квартира малосемейка Буз базар 1. Улица Сайрам. Анор банк 1/3/4 Балкон - 1,20*3 Ки…
427,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
2
72 м²
9/12
Район: #Мирабад Улица: на пересечениях Нукусская и Афрасиаб ЖК: "NRG Oybek” Застройщик: …
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
89 м²
3/11
Продается квартира / новостройка ЖК: Соларис Яккасарайский район Комнат- 3 Этаж-3 Эт…
1,42 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
367 м²
5/5
ДОМ В САМОМ СЕРДЦЕ ТАШКЕНТА! Представляем Вам во внимание Элитный Шикарный ЖК "Габус" в це…
3,79 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
3
115 м²
5/10
ПРОДАЕТСЯ 4/5/10 НОВОСТРОЙКА ЖК Darhan Avenue на Дархане (Мирзо-Улугбекский район) К…
3,18 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
город Самарканд, Узбекистан
1
51 м²
5/5
Реклама №5720 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Количество комнат: 1 Этаж: 5 Этажнос…
403,43 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
1
1
40 м²
6/10
978,00 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
62 м²
4/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,07 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
8/9
Гунча Метро якинида Гунча кинотеатр Поликлиника 2-хона 8-этаж 9-этажка 60.м² Отдельн…
812,96 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
30 м²
6/6
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
459,66 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
434 м²
7/7
Продаётся просторная квартира дуплекс 434 кв.м в благоустроенном районе на Ц-15 ЖК Жангох, …
4,24 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
62 м²
1/4
Продается квартира 2в3, 7й квартал Юнусабад, есть подвал, балкон и огород!
880,20 млн сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Алмазарский район, Узбекистан
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL