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Многоуровневые квартиры в Алмазарский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 7/8
Продается квартира Алмазарский район  ЖК "Sag'bon" Квартира дуплекс  Двухкомнатная кварт…
2,45 млрд сум

Параметры недвижимости в Алмазарский район, Узбекистан

недорогая
элитная