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Дома в Алмазарский район, Узбекистан

14 объектов найдено
Дом 5 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Тел: 908077060 ЕВРОДОМИК. Рабочий городок Ремонт: Новая Коробка Фасад готов Махалля элит…
2,02 млрд сум
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом Мевазор махалла 6 соток 27 метров фасад 1 этажный 6 комнатная можно под застр…
2,45 млрд сум
Дом 6 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро дом Махалля мевазор Охунбабаев 3.8 соток 6 комнатная 2 этажный Евро дом Соти…
3,18 млрд сум
Дом 8 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом киров 8 соток 8 комнатная срочно дом средное состояние ташкентская облас…
1,98 млрд сум
Дом 7 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро дом Медгородок 4 соток 7 комнатная 3 сан узла орентир Коледж
4,58 млрд сум
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом коробка 2 этажный 2.5 соток 6 комнатная + подвал кухня коробка угловая орентир…
1,83 млрд сум
Дом 7 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом улица Нурафшон Сагбон 2 этажный Евро дом 3.3 соток с ремонтом Алмазарский район
1,83 млрд сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Срочно Продаю дом Алмазарский Р-он Чорсу базар рядом 4 сот 4 комн стартовая 100000 т$ ест…
1,22 млрд сум
Дом 11 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 11 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 11
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Продаю Евродом 11 комнатный есть хороший большой подвал кухня в подвале 13 сот земли в…
5,87 млрд сум
Дом 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продаю 5 комнатный дом 3 сот в Абдурахманове все комуникации подключены новостройка с соврем…
1,34 млрд сум
Дом 8 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продаю дом 6 комнат 2 холла на Каракамыше в элитной махалле.Земли 3.2 сот Вода свет газ ест…
2,57 млрд сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
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4,79 млрд сум
Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
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3,06 млрд сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
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3,48 млрд сум

Параметры недвижимости в Алмазарский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная