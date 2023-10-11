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14 объектов найдено
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Дом 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
100 м²
2
Тел: 908077060 ЕВРОДОМИК. Рабочий городок Ремонт: Новая Коробка Фасад готов Махалля элит…
2,02 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
200 м²
1
Продаётся дом Мевазор махалла 6 соток 27 метров фасад 1 этажный 6 комнатная можно под застр…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
350 м²
2
Продаётся Евро дом Махалля мевазор Охунбабаев 3.8 соток 6 комнатная 2 этажный Евро дом Соти…
3,18 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
450 м²
1
Продаётся дом киров 8 соток 8 комнатная срочно дом средное состояние ташкентская облас…
1,98 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
400 м²
2
Продаётся Евро дом Медгородок 4 соток 7 комнатная 3 сан узла орентир Коледж
4,58 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
250 м²
2
Продаётся дом коробка 2 этажный 2.5 соток 6 комнатная + подвал кухня коробка угловая орентир…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
350 м²
2
Продаётся дом улица Нурафшон Сагбон 2 этажный Евро дом 3.3 соток с ремонтом Алмазарский район
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
4
95 м²
1
Срочно Продаю дом Алмазарский Р-он Чорсу базар рядом 4 сот 4 комн стартовая 100000 т$ ест…
1,22 млрд сум
Рекомендовать
Дом 11 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
11
800 м²
2
Продаю Евродом 11 комнатный есть хороший большой подвал кухня в подвале 13 сот земли в…
5,87 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
118 м²
1
Продаю 5 комнатный дом 3 сот в Абдурахманове все комуникации подключены новостройка с соврем…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
8
210 м²
2
Продаю дом 6 комнат 2 холла на Каракамыше в элитной махалле.Земли 3.2 сот Вода свет газ ест…
2,57 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
10
600 м²
2
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
4,79 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
620 м²
1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
10
600 м²
1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,48 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Алмазарский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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