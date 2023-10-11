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Коммерческая недвижимость в Алмазарский район, Узбекистан

4 объекта найдено
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 3
Продаётся отдельно стоящий здание клиника гостиница офис и тогдале под любой бизнес действую…
16,50 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Продаётся отдельно стоящий здание 41 соток 2 этажный 2500 кв.м вдоль дороги Алмазарский район
15,89 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Продаётся Вдоль главной центральной дороги жоми Чукурсой 20 кв.м остановка действующий магаз…
305,63 млн сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  НОВОСТРОЙКА  ЖК Olmazor City ор-р: Микон завод (Алмазарский район) …
3,85 млрд сум