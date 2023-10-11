Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
7781
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
471
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
73
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
320
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
2764
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Алмазарский район
Жилая
Жильё в Алмазарский район, Узбекистан
квартиры
262
дома
14
Очистить
254 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
4/4
Про дом: Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория ДОКУМ…
641,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
4/4
745,73 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
5 м²
2/4
евроремонт балкон 2×6, кухня переделана в 3-ю комнату, комнаты раздельные, ванна и т…
733,50 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
57 м²
1/4
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
806,85 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
68 м²
1/5
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
880,20 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
9/9
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
806,85 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
41 м²
3/4
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
623,48 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
74 м²
2/5
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
892,43 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
70 м²
4/5
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
941,33 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
4/5
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
757,95 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
57 м²
1/4
хороший район, с подвалом и место с парковкой, 2х комнатная переделена на 3х комнатную,
782,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
36 м²
1/4
бывшая обьшежитая, переделенна под квартирой, кухня общая на двоих
427,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
9/9
Больница, поликлиника, Детская площадка, Детский сад, Остановки, Развлекательные заведения,…
806,85 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
325 м²
9/10
9 и 10 этаж совмещали и получилось как пентхаус
3,18 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
74 м²
4/9
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
1,12 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
66 м²
1/2
Есть лоджия 2 на 6. Можно в ипотеку. Мебель и техника обсуждается. Зал и спальня смежные, е…
855,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
53 м²
7/13
новостройка на Алмазар сити рядом есть Больница, поликлиника, Детская площадка, Детский сад…
904,65 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
64 м²
9/9
До мечети Хастимом 500 метров, до рынка Чорсу 1 км, до Юнусабадского района 4 км, до Ташкен…
794,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
4/9
Себзар ориентир MAKRO RIVERA, напротив школы 119 Новый Евро ремонт Зал 5х4+ Балкон - 4х1 …
1,22 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
84 м²
4/4
рядом есть магазины, школы, садики, кафе рестораны, стоянка,метро
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
7 м²
4/9
1,07 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
90 м²
9/9
рядом дорожные передвижение, удобная локация, можно найти рядом кафе рестораны, магазины, б…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
70 м²
1/5
рядом есть мечеть, школы, детские садики, кафе рестораны, сумермаркеты, магазины, развлекат…
1,30 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
120 м²
7/9
открытий вид на аллею, рядом имеется магазины, школы, детские садики, кафе рестораны, парко…
1,64 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
4/9
#895 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,22 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
7/9
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Ц-14 Себзар 2/7/9 Французская планировка Комнаты разде…
916,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
38 м²
1/2
Карасарай 1 этаж высоко потолочный 2/1/2 Срочно продаётся 2х комнатная квартира! Уютная и св…
464,55 млн сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
100 м²
2
Тел: 908077060 ЕВРОДОМИК. Рабочий городок Ремонт: Новая Коробка Фасад готов Махалля элит…
2,02 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
117 м²
7/7
Продается шикарная большая квартира в Алмазарском районе. На улице Сагбон. Кирпичный банков…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
137 м²
8/12
Успейте приобрести квартиру в Новостройке. Комплекс расположен в очень удобной локации. В…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
9
Параметры недвижимости в Алмазарский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL