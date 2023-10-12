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Жильё в Ахангаранский район, Узбекистан

Ангрен
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1 объект найдено
Квартира 1 комната с балконом в Ангрен, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Ангрен, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/4
Продаётся Г Ангрен 5/4 Ориентир Колледж 1 ком 2 Этаж 4 дома Балкон 2*6 38 кв.метров Состо…
146,70 млн сум

Типы недвижимости в Ахангаранский район

квартиры

Параметры недвижимости в Ахангаранский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная