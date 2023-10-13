По железным дорогам Узбекистана будут курсировать высокоскоростные южнокорейские и чешские поезда

Испанский Afrosiyob намного сократил время пребывания в пути. Расстояние между Ташкентом и туристическими центрами Узбекистана кажется теперь намного короче. На “помощь” своим “собратьям” спешат южнокорейские и чешские поезда. Для их приобретения под государственные гарантии будут привлечены кредиты на 535 млн евро.

Узбекистан закупает высокоскоростные поезда производства Южной Кореи и Чехии в рамках реформирования сферы железнодорожного транспорта, которое предусмотрено постановлением президента от 10 октября.

Планируется подписание прямого контракта между Министерством транспорта и компанией «Узбекистон темир йуллари» (УТЙ) с одной стороны и южнокорейской Hyundai Rotem с другой на покупку 6 высокоскоростных электропоездов. В связи с этим в ноябре будет привлечен кредит Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея (EDCF). Фонд выдаст 185 млн евро на 35 лет с 10-летним льготным периодом по ставке 0,1% годовых.

Переговоры о закупке поездов проводились в ходе недавно состоявшегося визита делегации Узбекистана в Южную Корею.

Минтранс и УТЙ также подпишут прямой контракт со Skoda Transportation. 30 электропоездов обойдутся в 350 млн евро. Кредиты предоставляют чешские банки по ставке 5,5% годовых на 15 лет, включая 3-летний льготный период.

Премьер Чехии Петр Фиала заявил о том, что примет участие в тендере на поставку 34 современных поездов, во время переговоров с Президентом и премьером Узбекистана, состоявшихся в апреле текущего года в Ташкенте, на которых обсуждались многие вопросы двустороннего сотрудничества.