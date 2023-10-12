Ташкент всегда имел свою собственную, неповторимую атмосферу. На его земле зарождались, развивались и уходили в небытие различные верования и религии, народы и культуры. Он принимал всех, кто лишался крова и пищи, и ему всегда отвечали любовью. Сегодня Ташкент меняется, но хочется надеяться, что ветры перемен не сломят его дух. У Ташкента есть хранители. Об одном из них наш сегодняшний рассказ.

От «байской усадьбы» до Музея прикладного искусства

Мог ли представить Александр Александрович Половцев – русский дипломат, востоковед, коллекционер, член Туркестанского кружка археологии, что его дому, который он перестраивал с такой любовью и трепетом, будет уготована долгая счастливая жизнь? Поначалу его называли домом Половцева, но поколения сменялись, менялось предназначение усадьбы, и с течением времени имя человека, подарившего Ташкенту это маленькое архитектурное чудо, стерлось из людской памяти. Сегодня лишь немногие знают историю небольшого клочка столичной земли, на которой расположился Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана.

А история такова. Некий ташкентский предприниматель Н.И. Иванов построил для себя дом, но почему-то вынужден был его продать. «Байскую усадьбу», как назвал его Иванов, купил по поручению Половцева, у которого работал секретарем, Михаил Степанович Андреев – выпускник Туркестанской учительской семинарии, блестяще владевший несколькими языками, в том числе арабским, персидским и узбекским.

Андреев увлекался этнографией, историей, археологией, искусством. Именно ему доверил Половцев перестройку усадьбы. Взяв в наставники архитектора А. А. Бурмейстера, подающий надежды секретарь пригласил для отделки здания лучших мастеров со всего Туркестана. В оформлении интерьера были воплощены выдающиеся достижения национального архитектурного декора того времени.

Перестройка дома была завершена в 1904 году. В уютном маленьком дворце Александр Александрович прожил всего два года. В 1906-м Половцев получил назначение в Бомбей. Более в Среднюю Азию дипломат не возвращался. До 1910 года в усадьбе проживали его родственники.

С 1916 года началась полная перипетий история дома Половцева. По окончании Первой мировой войны в нем размещались ссыльные австрийские военнопленные. После Октябрьской революции муниципалитет Ташкента передал усадьбу городскому жилищному фонду. Кого только не принимал бывший маленький дворец. Обитали в нем дети-сироты, родители которых погибли в казахских степях, сосланные в период проведения кампании по продразверстке. В его стенах размещались педагогический техникум, школа фабрично-заводского обучения железнодорожников Ташкента, учебный центр резьбы по ганчу и чеканке, вышивальный цех.

В 1937 году в доме расположился Музей кустарных промыслов. В 1960-м он был переименован в Постоянно действующую выставку прикладного искусства Узбекистана. Видимо, дух мастеров, вложивших частички своих сердец в узоры, украшающие усадьбу, привлекал к ней ищущих, творческих людей. И сегодня его можно почувствовать в каждом завитке, каждом элементе декора.

Восточное сердце музея в соединении элементами европейского паркового стиля

Свою первозданную красоту сохранили до наших дней айван, парадный зал, кальянная комната. В центре зала установлен фонтан с небольшим квадратным бассейном. Вода в Средней Азии имела особую ценность. Хаузы являлись обязательным элементом городской инфраструктуры, особенно в засушливых Бухаре и Хорезме. Видимо, Половцев, стремившийся максимально использовать в перестройке дома и его отделке восточный колорит, решил расположить хауз прямо в зале, установив по центру его фонтан – как бы соединяя восточную традицию с одним из элементов европейского паркового стиля. Композиционно фонтан стал центром зала. И выстроен он по традиционным восточным канонам – круг, вписанный в квадрат, за центральную точку предполагаемого купола можно принять стилизованную коробочку хлопка. А сверху, прямо над ней нависает великолепная люстра. Она является ключевой точкой пололка, располагается так же по центру квадрата, «опирающегося» на четыре колонны.

Потолки в восточной традиции обозначали небо. Как правило, это были купольные построения, основание которых вписывался в квадрат – знак земли, формы, стабильности. В городских постройках потолки чаще были деревянными и украшались резными узорами – геометрическим гирихом или цветочно-растительным ислими. В доме Половцева представлены и те, и другие. Потолок украшает гирих, в который вплетен ислими. По низу стены располагаются орнаменты из шестигранников, а вверх, «к солнцу и небу», устремляются переплетения листочков и цветочков.

В узорные стены встроены ниши, украшенные резьбой по ганчу. Две печи, в русском и восточном стилях, гармонично вплетаются в общий декор. Резьба по ганчу, орнаменты, майолика – ярчайшие образцы декоративно-прикладного искусства Туркестана конца ХIХ века. Они удивительным образом оттеняют изысканность экспонатов – уникальных образцов резьбы и росписи по ганчу, дереву, изделий из меди, фарфора и стекла, ювелирных украшений, национальных музыкальных инструментов, лаковой миниатюры, золотого шиться, тканей, одежды, художественной вышивки, ковров и сюзане. Все они выполнены замечательными мастерами прошлого и отражают в основном историю декоративно-прикладного искусства региона рубежа XIX-XX веков. Располагается экспозиция в пристроенных позже к основному дому строениях.

Насладившись восточной красотой, хочется испить чашечку чая в уютной лавке-кафе, облик которой никак не выделяется из общей композиции. Или присесть под сень столетнего дуба, закрыть глаза и, если повезет, услышать удивительную историю Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана. Живой свидетель перипетий дома Половцева может многое рассказать тем, кто умеет слушать.