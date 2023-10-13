Железнодорожный транспорт – один из самых удобных, быстрых и доступных. Сеть железных дорог паутинкой покрывает территорию Узбекистана. Прокладываются новые пути, реконструируются старые, перестраиваются здания вокзалов, совершенствуется инфраструктура, развивается отрасль.

В планах дальнейшего реформирования – преобразование компании «Узбекистон темир йуллари» в холдинг, реализация проектов развития вокзалов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), электрификация двух участков железной дороги, вывод грузовых ж/д станций за пределы столицы.

Обо всем по порядку.

В рамках проектов ГЧП, в соответствии с постановлением Президента о коренном реформировании сферы железнодорожного транспорта от 10 октября, будут модернизироваться три вокзала: в Ташкенте, Самарканде и Коканде. В связи с этим Министерству транспорта и Министерству экономики и финансов поручено разработать совместный проект постановления Кабинета Министров по реализации проектов развития вокзалов на основе ГЧП.

Кроме того, Минтрансу вместе с Министерством горнодобывающей промышленности и геологии и Навоийским горно-металлургическим комбинатом надлежит проанализировать эффективность проектов электрификации участка железной дороги «Навои-Учкудук». А совместно в Алмалыкским ГМК – изучить решение о строительстве второй электрифицированной линии на участке «Ташкент-Ангрен». К сведению, электрификация магистрали «Ташкент-Ангрен» протяженностью 114 км была завершена в августе 2010 года.

Планируется также создание мультимодального транспортного логистического центра в Ахангаранском районе Ташкентской области и терминала для оказания логистических услуг при экспорте грузов промышленных предприятий.

Транспортные логистические компании создаются с целью повышения интенсивности использования железных дорог Навоийским и Алмалыкским горно-металлургическими комбинатами, «Узметкомбинатом», «Узхимпромом», другими предприятиями-экспортерами.

В случае признания проектов эффективными, министерства должны будут внести соответствующие предложения в правительство.

Преобразования затронут и Ташкент. Он «освободится» от грузовых железнодорожных станций. Их выведут за пределы столицы. В трехмесячный срок, по поручению Президента, будет разработана программа, предусматривающая передислокацию с созданием соответствующей инфраструктуры.

Высвобожденные участки земли выставят на онлайн-аукцион. Средства, поступившие от их реализации, в равных долях направят на развитие инфраструктуры железнодорожной отрасли и в республиканский бюджет.