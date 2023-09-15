Президент Узбекистана подтвердил план объединения Ташкента и Нового Ташкента. Изначально планируется обеспечить жильем и инфраструктурой 100 тысяч жителей, но весь проект планирует охватить до миллиона человек.

Вся информация о проекте «Новый Ташкент»

Шавкат Мирзиёев одобрил масштабный проект «Новый Ташкент», разработанный британской компанией Cross Works, как сообщает Gazeta.uz. Строительство нового Ташкента стартовало 18 марта — его планируется закончить до 2045 года. Главная цель проекта — создать комфортные условия для жизни одного миллиона человек. На сегодняшнем этапе уже более 20 зарубежных и отечественных компаний высоко оценили данный проект.

На территории Нового Ташкента будут расположены различные государственные организации, университет, библиотека, исторический музей и дворцы культуры. Помимо этого, планируется создание деловых и инновационных кварталов, а также кластеров в области образования, медицины и туризма. Главная идея этого города заключается в тесной связи с природой и объединении общества, основываясь на национальных традициях и обычаях махаллинского сообщества.

Где будет строиться «Новый Ташкент»?

Проект «Новый Ташкент» будет расположен в Ташкентской области, в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах — в данных областях властью было выделено 19,7 тысячи гектаров земли. Для обеспечения удобной транспортной связи Ташкент и Новый Ташкент планируется соединить двумя линиями метро — «Буюк ипак йули» и «Дустлик». Благодаря этому перемещение из одного города в другой будет занимать всего 30 минут.

Инфраструктура и коммуникации в проекте

Сотрудничество с компаниями из Германии, Южной Кореи и Турции способствует решению логистических вопросов. В частности, планируется создать удобную транспортную инфраструктуру, позволяющую жителям добраться до набережной за 20-25 минут, независимо от их местоположения в городе. Важным аспектом является пешая доступность к социальным объектам, таким как школы, детские сады, поликлиники и зоны культурного отдыха.

В проекте отмечается, что пешеходы смогут добираться до различных объектов в пределах 15 минут. Новый Ташкент также ориентирован на создание «умного» города с богатой зеленой зоной, превосходящей мировые стандарты.

Объединение «Нового Ташкента» со старым. Почему это важно?

Следует отметить, что объединение «Нового Ташкента» со старым городом придает проекту дополнительное значение. Давронжон Адилов — глава дирекции строительства, подчеркнул, что критически важно обновить и укрепить связь с историческим Ташкентом. Это позволит сохранить архитектурные ценности и традиции, делая города едиными:

«За один процесс они должны стать одной кровью и одной артерией, то есть города нужно сшить вместе», — заметил замминистра.