Как зона отдыха в парке «Зарафшан» в Узбекистане стала угрозой для растительности?

На территории природного парка «Зарафшан», расположенного в 8 километрах от Самарканда, обнаружены нарушения: незаконная аренда и строительство. Это привело к ущербу природе и передаче земель для сельского хозяйства. Возбуждено уголовное дело.

Согласно информации, полученной из пресс-службы Генпрокуратуры, в Национальном природном парке «Зарафшан» обнаружены серьезные нарушения, которые в итоге привели к возбуждению уголовного дела.

Как стало известно, в период с 2021 по 2022 год руководство парка предоставило 39,8 гектаров земли в аренду 57 физическим и юридическим лицам. Арендаторы, в свою очередь, не только уничтожили растительность на площади в 8015 квадратных метров, но и провели незаконные строительные работы на этой территории.

Кроме того, они передали 115,6 гектаров земли другим гражданам для выращивания сельскохозяйственных культур.

Согласно действующему законодательству, земельные участки на охраняемых природных зонах могут предоставляться в аренду только с целью создания частных заказников и природных питомников. Эти действия арендаторов и управляющих парком явно нарушили данное положение.

В результате выявленных нарушений сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса. В настоящее время проводится следствие по этому делу с целью установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.