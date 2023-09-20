В Нью-Йорке состоялся саммит США-Центральная Азия (C5+1), который инициировал Джо Байден. В нём приняли участие президенты пяти стран: Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом пишет Forbes .

Центральная Азия заявляет о себе

Центральная Азия имеет важное стратегическое значение в силу своего географического положения. Она находится на перекрестке между такими глобальными игроками, как Россия, Китай, Иран, Афганистан и Индия.

В связи с этим важно отметить, что в последние годы Центральная Азия претерпевает значительные изменения. В регионе наблюдаются улучшения в области верховенства закона, гражданского общества, иностранных инвестиций и прозрачности институтов. Также процветает торговля между странами региона с остальным миром.

Катализатором этих преобразований стала смена руководства в Узбекистане. После вступления в должность в 2016 году президент страны Шавкат Мирзиёев стал активно взаимодействовать со своими соседями, чтобы «перезагрузить» регион. К примеру, он инициировал создание единого торгового блока соседних стран, объединив тем самым 70 миллионов человек. Это стало, в том числе, стимулом для привлечения иностранных инвестиций в регион.

Новый транспортный и туристический хаб — Узбекистан

Одной из ключевых сфер развития Узбекистана является туризм. Страна имеет все предпосылки для привлечения туристов из разных уголков мира. Более того, Узбекистан может стать туристическим центром, конкурируя с такими городами, как Дубай.

Важным аспектом развития Узбекистана также является образование. Страна активно развивает англоязычные технические колледжи, что способствует развитию стартапов и бизнеса. Это также предоставляет возможность для талантливых молодых людей остаться и работать в стране, а не уезжать за границу.

Кроме всего перечисленного, Узбекистан активно ведет переговоры о вступлении во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), что может дополнительно усилить его позицию в мировой экономике. США должны поддержать этот процесс, восстановив инициативу DFC, направленную на стимулирование бизнес-кредитования в регионе. Возможная отмена поправки Джексона-Вэника также станет важным шагом для развития торговых отношений между США и Центральной Азией.