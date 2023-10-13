ВВП Узбекистана увеличится в 2023 году. Какой прогноз дальше?

В своем октябрьском докладе Международный валютный фонд дает прогноз о перспективах развития мировой экономики, в том числе и экономики Узбекистана. По оценке показателей ожидается увеличение ВВП нашей страны в 2023 году на 5,5%.

Отмечается, что рост мирового ВВП в текущем году сохранится на уровне 3%, однако может снизиться в 2024 году до 2,9%, что «значительно ниже исторического среднего показателя». Среди причин — растущий геоэкономический распад на блоки и последствия ужесточения политики центральных банков, считает МВФ.

На этом фоне положительным является прогноз в отношении экономики Узбекистана. МВФ скорректировал показатели в сторону улучшения. В апреле текущего года прогнозировался экономический подъем в 5,3%, в октябре – 5,5%. В 2024 году ожидается сохранение роста на уровне 5,5%.

Предполагается, что текущий платёжный баланс нашей страны в 2023 году составит -4,3%. В 2022 году он равнялся -0,8%, а в 2024-м может вырасти до -4,6%.

Прогнозируется снижение инфляции с 11,4% в 2022-м до 10,2% – в 2023-м и 10% — в 2024 году.

Уровень безработицы, по выводам МВФ, в текущем году составит до 8,4% (в сравнении с 8,9% в 2022-м). В 2024 году тенденция к снижению сохранится – до 7,9%.

Отмечается также, что по темпам экономического роста Узбекистан обгоняет Казахстан (4,6%), Кыргызстан (3,4%) и Туркменистан (2,5%), но пока отстаёт от Таджикистана (6,5%).