Colliers – одна из крупнейших международных консалтинговых компаний, предоставляющая полный спектр услуг в сфере коммерческой недвижимости и управления инвестициями. И теперь компания открывает свой офис в Ташкенте. 28 сентября состоится официальное открытие офиса, во время которого ведущие эксперты компании расскажут о новейших тенденциях отрасли.

О компании Colliers

Компания Colliers была основана в 1976 и объединяет офисы в Северной и Южной Америке, Европе и Азии, что дает возможность применять международные технологии с учетом специфики локальных рынков, а также выполнять самые сложные операции с недвижимостью в любой точке мира. Сегодня в компании работает более 18,000 специалистов, теперь уже в 67 странах.

Сегодня Colliers – это динамичная и быстро развивающаяся компания, которая является одной из самых крупных и опытных в сфере недвижимости в Центральной Азии. Colliers работает в таких секторах недвижимости, как офисы, жилье, торгово-развлекательные центры, индустриальные и логистические комплексы, гостиницы, культурные объекты, объекты туризма, отдыха и развлечений.

Консультанты Colliers активно наблюдают за рынком Узбекистана, в частности за стремительным развитием рынка коммерческой недвижимости в последние несколько лет. Узбекистан является привлекательной для бизнеса страной со значительным внутренним рынком, который насчитывает более 33 млн. человек. Комплексные меры в экономических и социальных сферах способствуют ускорению экономического роста и развития, а также привлечению иностранных инвестиций. Компания также отмечает улучшение делового климата за счет внедрения механизмов свободного рынка, обеспечение здоровой конкуренции и неприкосновенности частной собственности, а также поддержки предпринимательства.

28 сентября официальное открытие офиса Colliers. Почему туда стоит прийти?

Сейчас компания открывает свой офис в Узбекистане, и 28 сентября 2023 года в 10.00 в Intercontinental Tashkent состоится мероприятие, приуроченное к официальному открытию офиса Colliers в Узбекистане.

К участию в мероприятии приглашены представители девелоперов и застройщиков, крупных иностранных и локальных компаний, банков, международных организаций и государственных структур. Спикеры – консультанты с мировым опытом и эксперты международных организаций.

Ключевые темы, которые будут освещены на мероприятии:

Обзор рынка недвижимости г. Ташкент по основным сегментам

Как обеспечить успех девелоперского проекта?

Логистика, склады, ритейл – перспективы для Узбекистана.

Привлечение инвестиций и финансирование проектов в сфере коммерческой недвижимости.

Спикеры – консультанты с мировым опытом и эксперты международных организаций. Участники мероприятия Colliers соберутся, чтобы узнать о самых последних тенденциях рынка недвижимости в Узбекистане и в мире, о новейших разработках и лучших бизнес-решениях в сфере консалтинга и девелопмента, приобрести новые и полезные контакты, узнать об эффективных способах воплощения девелоперских идей в реальность.