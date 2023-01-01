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Rich House

город Зарафшан, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Rich House - это современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Rich House» находится в г.Навои.
На территории будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «Rich House» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Rich House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона.

Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки.

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Местонахождение новостройки
город Зарафшан, Узбекистан
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Rich House
город Зарафшан, Узбекистан
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