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Жилой Комплекс «Riviera»

Ташкент, Узбекистан
от
305,72 млн сум
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

Чилтугон
Жилой  комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости  ТРК  «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы.
На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов.
Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория.
Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов.
Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон.
●  Площадь комплекса: 17200 кв.м.
●  Тип дома: кирпич
●  Высота потолков: 3.1м.

На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54.
Планировки :
1 комн: 37,5 кв.м 
2 комн:  47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м,  51.3 кв.м,  56 кв.м,
3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м
Квартиры сдаются с черновой отделкой:
●  Межкомнатные  перегородки из кирпича 
●  Черновая стяжка пола
●  Окна 
●  входная дверь
● Коммуникационные счетчики 
●  Двухконтурный котел
Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года

Дополнительно

  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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305,72 млн сум
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