Жилой Комплекс «Riviera»

Чилтугон

Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы.

На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов.

Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория.

Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов.

Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон.

● Площадь комплекса: 17200 кв.м.

● Тип дома: кирпич

● Высота потолков: 3.1м.

На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54.

Планировки :

1 комн: 37,5 кв.м

2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м,

3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м

Квартиры сдаются с черновой отделкой:

● Межкомнатные перегородки из кирпича

● Черновая стяжка пола

● Окна

● входная дверь

● Коммуникационные счетчики

● Двухконтурный котел

Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года