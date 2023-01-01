  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Ашхабад ЖК

Ашхабад ЖК

Turkmanqishloq, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм.
Первоначальный взнос 10% и
Рассрочка на 48 месяцев 
этажность : 6
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
 Год   постройки /сдачи: 2025гг 
санузел :разделный . 
состояние квартир: черная штукатурка 
высота потолков :3 м .
Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.

Местонахождение новостройки
Turkmanqishloq, Узбекистан
Похожие комплексы
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
975,00 млн сум
Жилой комплекс "Несс Сити"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Ашхабад ЖК
Turkmanqishloq, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал NEW PORT
Жилой квартал NEW PORT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: RED
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естественного света. Во дворах будет много зелени, а вот машин не будет; для них предусмотрен подземный паркинг.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Farabi Residence"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Farabi Residence"
Ахмад Яссави, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ООО " CRYSTAL GOLD"
ЖК Farabi Residence расположенный в алмазарском районе. на территории комплекса расположена парковочная зона, детская площадка, развитая инфраструктура с тц, спортзалом, кафе, просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Добро пожаловать в Samarkand Park Avenue, престижный жилой комплекс, предлагающий современное и доступное жилье в самом сердце Самарканда. Этот жилой комплекс с элегантным дизайном и продуманными удобствами является воплощением современной жизни. В 10-этажном комплексе Samarkand Park Avenue представлены различные варианты жилья на любой вкус. Если вы ищете уютный 1-x комнатный дом, просторный 2-x комнатный дом или удобный 3-x комнатный дом, у нас есть идеальный дом для вас. Каждая единица тщательно спроектирована, чтобы обеспечить стильное и функциональное жилое пространство, соответствующее вашему стилю жизни. Удобство и безопасность – наши главные приоритеты. С установленной системой внутренней связи вы можете быть спокойны, зная, что доступ в жилой комплекс разрешен только жильцам и уполномоченному персоналу. Кроме того, жители имеют доступ к фитнес-залам, обеспечивающим здоровый и активный образ жизни прямо у их порога. Семьи оценят близость школы и детского сада на территории комплекса. Это означает, что ваши дети могут получать качественное образование, находясь всего в нескольких шагах от дома, экономя ваше время и обеспечивая их благополучие. Парковка и гаражи также доступны в жилом комплексе, обеспечивая беспроблемные парковочные решения для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши автомобили в целости и сохранности. Расположенный на улице Богдод, Самарканд Парк Авеню занимает выгодное положение, предлагая легкий доступ к основным удобствам, развлекательным заведениям и основным транспортным маршрутам. Отправляетесь ли вы на работу, выполняете поручения или исследуете город, все будет в пределах досягаемости. Испытайте очарование новых домов в Самарканде на проспекте Самарканд Парк. Окунитесь в современную жизнь, исключительное удобство и чувство общности в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и обеспечить дом своей мечты в этом популярном месте.