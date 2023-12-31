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ЖК “New bukhara“ 

Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК “New bukhara“ 

ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе. 

О жилом комплексе: 
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.

Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.)
Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта

Продаются квартиры:
в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м
3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м

Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.

Местонахождение новостройки
Бухара, Узбекистан
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ЖК “New bukhara“ 
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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