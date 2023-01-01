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ЖК CHIRCHIQ GARDEN

Чирчик, Узбекистан
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О комплексе

ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей.

В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку.

В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.

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Местонахождение новостройки
Чирчик, Узбекистан
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ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
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🌇Жилой комплекс "MEHNAT"  🏢 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! 💵 цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² 💁‍♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах! Не имеется ипотека и субсидии Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район,  Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат). 👉Cавдо офиси геолокацияси  (https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)🏗 Жилой комплекс "MEHNAT"
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Сдача в: 2024
Застройщик: ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Наш проект "Ipak Yo’li" общей площадью 2,3 га состоит из 5 блоков, состоящих из 12-этажных зданий: - Квартиры общей площадью от 32,3 м2 до 80 м2; - Балконы с открытой террасой от 3,8 м2 до 10 м2; - Квартиры с собственным двором на крыше; - Двор с детской площадкой и эко-зоной; - Удобное расположение в центре города; - 2-этажная автостоянка; - Охраняемая безопасная зона 24/7