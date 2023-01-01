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Коттеджный городок «DuoHouse»

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Коттеджный городок «DuoHouse»
современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Duo House» находится в Кибрайском районе, в 4 км от города Ташкента, на улице Зиекорлар. На территории 1,5 га будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «DuoHouse» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Площадь каждого коттеджного участка составляет 510 м2. Из них 120 м2 занимает парковка и внутренний двор, 390 м2 – 3 этажа здания (2 жилых + нулевой этаж).

Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Duo House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона.

Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки до 24 месяцев при первоначальном взносе в 30%. Стоимость квадратного метра составляет от 5 120 000 сум.
Предложение ограничено только на 10 вилл!

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Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
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Коттеджный городок «DuoHouse»
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
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