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ЖК ЯНГИБОҒ

Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.

Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль. 

В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Инфраструктура

Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только.

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Местонахождение новостройки
Янгиюль, Узбекистан
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ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы  Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки  Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки —Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы —30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев — оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:  Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²; • Общая площадь двора: 1800 м²; • Период оплаты: 20 месяцев; • Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м; • Всего квартир в жилом доме: 80; • Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.; • Количество парковочных мест: 50. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации
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