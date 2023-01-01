Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом.

Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни.

Стремительное благоустройство повлекло за собой преображение столичной области, ставшей для местных жителей приоритетным местом для жизни и отдыха.

Коттедж в Guliston Village станет выгодным приобретением для тех, кто:

– Хочет подчеркнуть свой статус наличием престижной недвижимости за городом;

– Давно мечтал о загородной вилле со всеми удобствами;

– Планирует сменить многоэтажный жилой дом на персональный участок.

Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.

Основополагающий стиль коттеджного поселка — хай-тек, воплощающий в себе новые и прогрессивные технологии современности. Стиль характеризуется использованием высоких технологий в проектировании и строительстве коттеджей, применением прагматизма в планировании пространства внутри помещений.