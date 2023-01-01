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ЖК GLORIOUS BUILDING 

Кук-Сарай, Узбекистан
Цена по запросу
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14
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О комплексе

ЖК GLORIOUS BUILDING 

Для тех, кто ищет современное и комфортное жильё, «GLORIOUS BUILDING» станет отличным выбором!

Комплекс возводится активно и качественно, согласно проектным данным. При этом учтена прочность и сейсмоустойчивость конструкции за счет прочного железобетонного каркаса здания.

Точные расчеты дверных и оконных проемов позволяют устанавливать оконные профили без дополнительной подгонки, а двери — более прочно и плотно.

Все строительные материалы и комплектующие проходят несколько ступеней проверки, прежде чем используются при возведении здания. Отлично расположенный дом, применение инновационных методов строительства, великолепный дизайн здания и внутренней отделки вкупе с прекрасным видом на город делают жилье в GLORIOUS BUILDING  не только комфортным, но востребованным.

Круглосуточная охрана, наличие стоянок, детских площадок и специально отведенных зон отдыха для всех категорий жильцов, великолепный ландшафт — разработка дизайнеров компании-застройщика, все сделано для улучшения жизни новоселов, их родных и близких.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Местонахождение новостройки
Кук-Сарай, Узбекистан
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ЖК GLORIOUS BUILDING 
Кук-Сарай, Узбекистан
Цена по запросу
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