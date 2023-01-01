  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК MUHTASHAM UYLAR

ЖК MUHTASHAM UYLAR

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR 
– это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.

Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане. 

В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Инфраструктура

Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только.

MUHTASHAM UYLAR 2-комнатные квартиры имеют площадь от 60,27 до 63,79 кв.м.
3-комнатные квартиры от 80,71 до 99,24 кв.м 

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК "MODERN  HОUSE"
Денау, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК "Oqtepa"
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Ташкентский район, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Зерафшан, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК MUHTASHAM UYLAR
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Qorasuv, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены отдельные солнечные панели. Современный лифт. 12-этажный дом. Беспроцентная рассрочка.
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК  «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон  в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения местоположения и комфорта. Чтобы купить новую квартиру в этом комплексе, позвоните по номерам ниже или посетите наш офис продаж. Адрес: Ферганская область, город Фергана около областного хокимията.
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Шурб, Узбекистан
от
7,70 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: COMFORT INVEST HOUSE
SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир! Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. В каждой квартире будет установлено: - Входная дверь - Пластиковые окна - Межкомнатные перегородки - Пол и потолок монолит (стяжка пола не обязательна) - Коммуникации (стояки, счётчики)