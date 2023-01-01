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ЖК «Anor Development»

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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3
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О комплексе

Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры.

В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфорт.

13 этажный дом, с 3-го по 12 квартиры от 73 м2 до 123 м2
На 13-ом этаже терраса с квадратурой 87+43 м2
90.96+96.60 м2
Дом расположен на первой линии
Цены варьируются от 1000$ до 1500$ за м2, 
Сдача объекта под ключ, с шикарным ремонтом, 
В МАРТЕ 2024 года
Тип оплаты  рассрочка на 6 месяцев или же 100 % оплата
Квартиры 2х-3х-4 комн.с лоджиями, Два санузла
 
Anor Development  уйлари 13 каватдан иборат булиб, 2_3_4_5 хоналардан иборат, Уйларимиз 73м2дан 123 м2 гача булади, лоджияси хам бор
13- каватдаги терраса 87м2 хонадон ва 43 м2 ховлисидан иборат
Нархларимиз каватига кура белгилаган ва тулов Турига караб чегирма килиб берилади
Уйларимизни 100% тайер холда ремонти 
Билан топширамиз
Топширилиш муддати март 2024 йил
Тулов Тури 2 хил: накд ва  6 ойгабулиб тулаш 
Манзилимиз: Яккасарой, Кушбеги,
Кичик Халка Йули 20-уй,
Anor Development хонадонларини танлаб адашмайсиз
Шошилинг, хонадонларимиз Оз колди

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Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
13
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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