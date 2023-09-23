ЖK "Бунёдкор"

Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.
Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.
Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка).
Более 500 квартир и подземная и надземная парковка
Базовые Виды оплат:
при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум
при 50% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости
при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости
ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА:
- межэтажные перекрытия монолитные участки и плита
- весь дом состоит из облицовочного кирпича
- фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд
- стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт.
- фасад первого этажа из черного гранита
Стоимость квартиры включает: White box.
- 2х контурный котел с установкой
- предчистовая отделка
- Межкомнатные перегородки газоблок
- услуга индивидуального 3D проектировании
- разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления)
-счётчики коммуникационных систем
Тип постройки: Каркасно-Ригельный.
Газоблок
Высота потолков 3.2 м
Лифты OSTEN GERMANIA
Инфраструктура:
Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2
- на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум
- по всей территории видеонаблюдение 24/7
- Оборудованная детская площадка
- комфортные скамейки
- Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья)
- Ночное дворовое освещение
- Видеонаблюдение 24/7
- Беговые дорожки
Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год
Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR
– это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.
Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.
В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Инфраструктура
Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин.
Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только.
MUHTASHAM UYLAR 2-комнатные квартиры имеют площадь от 60,27 до 63,79 кв.м.
3-комнатные квартиры от 80,71 до 99,24 кв.м
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ЖК «OSUDA HAYOT»,
Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.
Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.
Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.
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