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ЖК SARTEPO.

Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК SARTEPO.

Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка. 
По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры.

Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.

Местонахождение новостройки
Самарканд, Узбекистан
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ЖК SARTEPO.
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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Другие комплексы
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Ташкент, Узбекистан
от
531,89 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NEWMON GROUP
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов. Велодорожки и парковки у подъездов. Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами. Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны. Барбекю зона и чайхана Освещаемые прогулочные дорожки Разновозрастные детские площадки. Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой. Открытый кинотеатр. Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц. Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора. Универсальный стадион для командных игр. Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом. Медицинский пункт. Намазхана и комната омовения. Интерактивная детская игровая. Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий. Места для выгула домашних питомцев Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.  
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Денау, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: "XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
ЖК KISLOROT HОUSE  Добро пожаловать в престижный жилой комплекс «KISLOROT HОUSE », расположенный в оживленной части города Денау. . Наши квартиры и дома являются воплощением современного дизайна и предлагают просторные и функциональные жилые помещения, которые удовлетворят все ваши потребности. Инвестируйте в новую квартиру или дом в «KISLOROT HОUSE» и почувствуйте себя воплощением стиля и комфорта. Подробнее об инфраструктуре Строительная компания "XOJIAKBAR MEGA QURILISH"MCHJ  заботится о вашем комфорте и безопасности. Жилой комплекс оборудован вместительной автостоянкой под камерами видеонаблюдения. Также по остальной территории установлены камеры и работает охрана. Большие зеленые зоны для прогулок и отдыха, а также детская площадка с красочными игровыми конструкциями обеспечат всей семье веселый досуг. Лифты в подъездах  работают бесшумно. Квартиры в новостройке В 11-этажном здании расположились апартаменты от одного до четырех комнат. Отделка квартиры под ключ. В каждой квартире установлены пластиковые окна с двухслойным стеклопакетом, стальные входные двери и двухконтурная автономная система отопления. Высота потолков в домах – 3 метра. Квартиру вы можете купить, оформив беспроцентную рассрочку. 
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
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Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  