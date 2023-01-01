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ЖК  “NUR”

город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК  “NUR” от застройщика "OLAM STROY"

Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно.

В настоящее время, застройщик OLAM STROY  предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё.

Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.

Местонахождение новостройки
город Самарканд, Узбекистан
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ЖК  “NUR”
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.