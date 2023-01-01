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ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"

Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по доступным ценам. Мы понимаем важность комфортного и удобного проживания, поэтому в нашем комплексе есть домофон для дополнительной безопасности и удобства доступа. 
Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи. Для жителей с транспортными средствами "BEKOBOD_DREAM_HOUSE" предоставляет просторные парковочные места и гаражи.

Адрес: город Бекабад, 11 МКР

Местонахождение новостройки
Бекабад, Узбекистан
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ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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