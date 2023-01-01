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Family Park

Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
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Описание Описание
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Квартиры Квартиры
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О комплексе

Family Park это уникальный жилой комплекс,
каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален.

Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.

Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания, является арматура. Поэтому при строительстве жилых комплексов «Family Park » применяется фурнитура А400 и А500 диаметром 25 мм, отвечающая всем стандартам и необходимая в современном современном строительстве. Эти материалы относятся к продуктам высочайшего качества, сочетающим в себе стабильность и гибкость с максимальной прочностью.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0 – 84.0
Цена за м², UZS 4 008 211 – 5 074 475
Цена квартиры, UZS 268 950 000 – 410 840 196
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Стоимость объекта, UZS
Квартиры Квартира
Площадь, м² 46.0 – 84.0
Цена за м², UZS 3 500 873 – 45 627 832 539
Цена квартиры, UZS 216 531 401 – 2 463 902 959 184
Местонахождение новостройки
Бухара, Узбекистан
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Family Park
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