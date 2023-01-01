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ЖК "EUROPA"

Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости

Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью.

ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀

ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Стоимость объекта, UZS
Квартиры Квартира
Площадь, м² 49.8
Цена за м², UZS 8 019 722
Цена квартиры, UZS 398 000 000
Местонахождение новостройки
Бухара, Узбекистан
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ЖК "EUROPA"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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NRG Qorasuv - это жилой комплекс бизнес класса, который расположился в Мирабадском районе. B данном комплексе прекрасно всё! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, безопасной территорией и наличием парковочных мест для будущих жителей комплекса. При разработке концепта нового жилого комплекса, команде развития NRG Uzbekistan, удалось собрать воедино стильный дизайн здания, ландшафта и холла, соединив его с удобными решениями для комфортной жизни внутри комплекса. Развитая инфраструктура Удобная транспортная развязка Продуманные планировки Многофункциональный двор Террасы на последних этажах  Авторский ландшафт Район Карасу - исторически сложившийся хороший район Ташкента. Здесь удачно сочетаются размеренный темп жизни и динамичный ритм столицы. Жить в этом месте приятно, заниматься делами удобно. Транспортная инфраструктура позволяет с легкостью перемещаться в любую точку города: Вам остается только выбрать желаемое и нужное направление. Комплекс задуман как территория абсолютной безопасности и свободы. Никаких посторонних людей и незваных гостей. Никаких машин во дворах. Никаких забот и стрессов. Надежным гарантом исполнения задумки авторов является профессиональный подход, внимание к деталям и исключительный подбор материалов строительства. Вентилируемый фасад Металлопластиковый профиль теплой серии Монолитный каркас и кирпичные межквартирные стены Дворовое пространство При выборе места для жизни не менее важным вопросом является благоустройство двора и придомовой территории. Одно из главных преимуществ жилого комплекса NRG Qorasuv закрытый и безопасный двор. Это новый формат жилья и дворовой площади, где вы с удовольствием будете проводить время и не будете переживать за безопасность детей. Благоваря индивидуальной системе доступа, возможность зайти на территорию имеют исключительно жильцы комплекса. Закрытый и безопасный двор Охрана и видеонаблюдение 24\7 Авторский ландшафтный дизайн Чайхана Детская игровая зона Беседки для отдыха Workout зона Безбарьерная среда   3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир  
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