Новостройка с гибридной рассрочкой

Ж.К «Бунёдкор»
Срок рассрочки : 28 месяцев
Стоимость квартиры включает:
• Входная железная дверь
• Стеклопакеты на окна
• Счётчики: воды, света и газа
• Двухконтурный котёл
Тип постройки:
• Газосиликатный блок
• межквартирные перегородки газоблок
• квартиры продаются без ремонта
• Высота потолков 3,1 м
• Каркасно-монолитный скелет
• Инфраструктура:
• -В каждом блоке имеются современный лифт
• -Удобное местоположение
• -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
• -Детская площадка
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
3 комнатная квартира (83,29 кв.м) на 7 этаже в 8 этажном доме
Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000сум
Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум
Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум
Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум
Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум
Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум
Ипотека: 310 254 300 сум
Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум
Первоначальная стоимость 50% : 320 666 500 сум
Ежемесячная оплата (28мес) : 11 452 375 сум
Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум
Первоначальная оплата 50% : 320 666 500 сум
Ежемесячная оплата (18мес) : 6 000 000 сум
Ипотека: 212 666 500 сум
Общая стоимость при оплате 100% : 599 688 000 сум
Телефон для справок : Феруза