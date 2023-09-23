Новостройка с гибридной рассрочкой

Ташкент, Узбекистан

от 916,88 млн сум

Сдача в: 2025

“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере. Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi” Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям. Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими. Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей. Квартиры ЖК “Nasl Dahasi” 12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами. Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий.