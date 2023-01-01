Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе

Коттеджный посёлок OOO " JAAZ PROJEKT GROUP "
О комплексе
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры
Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.
Огромная площадь двух ярусного коттеджа 170 кв. позволит разместить всех ваших близких.
Для удобства сан узла размещен на двух этажах .
Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.
Имеется въезд для машины .
➖ Тип: Коттедж
➖Общая площадь:1-Соток
➖Тип строения:Кирпичный
➖Количество комнат:6(холл,кухня)
➖Санузел: 4
➖Этажность: 2
➖Описание: Дом построения исключительно из качественных материалов с развитой инфраструктурой
➖ Адрес : Город Ташкент , Мирзоулугбукский район , улица Мустақиллиқ Сарбон МФЙ дом1
➖ Цена: 150 000 у.е
MJ House -это закрытый коттеджный городок
включающий в себя 32коттеджа премиум сегмента
С площадью 2,2соток и 3,8 соток
Этажность:2ух уровневый
Тип строй материала: Кирпич , Плита
Сдача:2023 4 квартал
На данный этап построены 16коттеджей
Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом.
Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни.
Стремительное благоустройство повлекло за собой преображение столичной области, ставшей для местных жителей приоритетным местом для жизни и отдыха.
Коттедж в Guliston Village станет выгодным приобретением для тех, кто:
– Хочет подчеркнуть свой статус наличием престижной недвижимости за городом;
– Давно мечтал о загородной вилле со всеми удобствами;
– Планирует сменить многоэтажный жилой дом на персональный участок.
Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
Основополагающий стиль коттеджного поселка — хай-тек, воплощающий в себе новые и прогрессивные технологии современности. Стиль характеризуется использованием высоких технологий в проектировании и строительстве коттеджей, применением прагматизма в планировании пространства внутри помещений.
NRG HAYOT - это жилой комплекс бизнес-класса на уровне клубного дома с 56 уютнейшими квартирами и множеством преимуществ. Расположен в Юнусабадском районе, на улице Ифтихор. Возле станции метро Шахристан. Здесь будет создано уникальное архитектурное пространство, сочетающее в себе вековые традиции и последние инновации в проектировании. Каждый элемент создан для того, чтобы Вы и Ваши близкие в совершенстве раскрыли понятие комфорта, безопасности и элегантности.
Комплекс расположен в самой высокой точке Ташкента рядом c Телебашней. Благодаря расположению, из окон комплекса открывается превосходный вид на телебашню, а развитая инфраструктура делает проживание максимально комфортным. Здесь вы всегда будете на высоте.
Архитектура жилого комплекса NRG HAYOT выполнена в современном европейском стиле, для которого характерны функциональность и практичность. В отделке фасада используются преимущественно натуральные материалы, подчеркивающие статус и премиальность проекта.
3 - подъезда
5 - этажей
56 - квартир
Инфраструктура:
В любой ключевой точке Ташкента вы окажетесь меньше, чем за 10-15 минут. В вашем распоряжении - прямые и быстрые автомобильные артерии города.
1 минута До Центра Плова
5 минут До Телевышки
6 минут до ст.м. Шахристан
10 минут До Аквапарка
4 минуты До Юнус-Абадского рынка
5 минут До мечети Минор
6 минут До строительного рынка Джами
6 минут До делового центра города
Фасад NRG HAYOT — современный, с качественной декоративной штукатуркой и натуральным камнем на первых этажах. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства лежат в основе высокого уровня комфорта данного жилого комплекса.
Декоративная штукатурка
Энергосберегающие окна
Монолитный железобетон
Газоблок
Натуральный камень на первых этажах
Декоративные решетки для кондиционеров
Территория комплекса продумана до мелочей. Особое внимание уделено расположению дома, которое предусматривает приятные виды из окон как внутри комплекса, так и снаружи. NRG HAYOT – единое пространство для отдыха, разделенное на функциональные зоны и предусматривающее организацию закрытого и безопасного двора находящегося под наблюдением и охраной 24\7.
Дворовое пространство будет оборудовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь каждый найдет отдых по душе, будь то активная игра на спортплощадке, чтение книги или прогулка с детьми.
Детская зона
Workout зона
Зоны спокойного отдыха
Дорожки для мам с колясками
Авторский ландшафтный дизайн
Наземный паркинг
Чувство спокойствия вам обеспечат — круглосуточное видеонаблюдение, охрана и умные ворота. Меры, благодаря которым вы не будете думать о безопасности ваших близких и имущества.