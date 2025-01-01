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ЖК Yangi Hayot

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК Yangi Hayot

О жилом комплексе 

Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья. 
Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других.
Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса.

Инфраструктура

Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.

Локация 
Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис

Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
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ЖК Yangi Hayot
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: OOO «CHIMGAN HILLS»
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.   Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.  Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка). Более 500 квартир и подземная и надземная парковка   Базовые Виды оплат: при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум  при 50% предоплате и  рассрочка до 01.01.2025 года  за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости   ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные участки и плита  - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд  - стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из черного гранита   Стоимость квартиры включает: White box. - 2х контурный котел с установкой  - предчистовая отделка - Межкомнатные перегородки газоблок - услуга индивидуального 3D проектировании - разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления) -счётчики коммуникационных систем Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Газоблок Высота потолков 3.2 м  Лифты OSTEN GERMANIA    Инфраструктура:  Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2 - на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья) - Ночное дворовое освещение - Видеонаблюдение 24/7 - Беговые дорожки    Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год   
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Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
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Застройщик: Shakirov Developer Group
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Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
975,00 млн сум
Площадь 39–88 м²
19 объектов 19
Сдача в: 2024
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