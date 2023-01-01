  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК "Сокин Сити"

ЖК "Сокин Сити"

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

О жилом комплексе

Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. 

Развлечения на территории жилого комплекса

На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.

Дизайн жилого комплекса "Сокин Сити"

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Так как квартиры продаются с пред-чистовой отделкой для вашей фантазии.

Адрес: город Андижан, район нового рынка, А.Улица Мусаева.
Ориентир:  улица Навруз Молл.

Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
Похожие комплексы
Жилой комплекс Regnum Plaza
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК "Надмес"
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК «Anor Development»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК "Сокин Сити"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.  Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой. Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.  
Жилой квартал KISLOROD
Жилой квартал KISLOROD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Агентство: RED
Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Жилой комплекс ЖK "Бунёдкор"
Жилой комплекс ЖK "Бунёдкор"
Ташкент, Узбекистан
от
268,95 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: MODERN HOUSE Ж.K "Бунёдкор"